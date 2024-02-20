Корсунова Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
14.08.1890
Сын: Корсун Андриан Филиппович
Отец ребёнка: Корсун Филипп Васильевич
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Успенская церковь м/к 1890г.лист №58,зап.,№ 125 Ф - 331-1-48 Архив г.Усть-Лабинска.
Бракосочетание
До 1890
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Корсун Филипп Васильевич
Россия Кубанская обл.ст.Ладожская
Рождение ребёнка
14.04.1905
Дочь: Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Корсун Филипп Васильевич
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1905г.лист № 28,зап.,№ 63,Ф - 331-1-48 Архив г.Усть-Лабинска
Рождение ребёнка
1906
Сын: Корсун Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Корсун Филипп Васильевич
Россия Кубанская обл.Ладожский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
1908
Сын: Корсун Евсений Филиппович
Отец ребёнка: Корсун Филипп Васильевич
Россия Кубанская обл.ст.Ладожская
Смерть
Неизвестно