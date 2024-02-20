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Корсунова Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1890

Сын: Корсун Андриан Филиппович

Отец ребёнка: Корсун Филипп Васильевич

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Успенская церковь м/к 1890г.лист №58,зап.,№ 125 Ф - 331-1-48 Архив г.Усть-Лабинска.
Бракосочетание
До 1890

Муж: Корсун Филипп Васильевич

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
1902

Сын: Корсун Иван Филиппович

Отец ребёнка: Корсун Филипп Васильевич

Россия Кубанская обл.ст.Ладожская
Рождение ребёнка
14.04.1905

Дочь: Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Корсун Филипп Васильевич

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1905г.лист № 28,зап.,№ 63,Ф - 331-1-48 Архив г.Усть-Лабинска
Рождение ребёнка
1906

Сын: Корсун Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Корсун Филипп Васильевич

Россия Кубанская обл.Ладожский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
1908

Сын: Корсун Евсений Филиппович

Отец ребёнка: Корсун Филипп Васильевич

Россия Кубанская обл.ст.Ладожская
Смерть
Неизвестно
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