(Корсунова) Евдокия Филипповна
Место рожденияРоссия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Дата рождения14.04.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.04.1905
Отец: Корсун Филипп Васильевич
Мать: Корсунова Елена Петровна
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1905г.лист № 28,зап.,№ 63,Ф - 331-1-48 Архив г.Усть-Лабинска
Крещение
15.04.1905
Россия Краснодарский кр.,Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1905г лист № 28,.зап.№ 63, Архив г.Усть-Лабинска , Ф - 331-1-48 | Восприемники: Казаки ст.Ладожской : Тимофей Ильин Фатеев и Евфросиния Архиповна Тырина
Смерть
Неизвестно