Корсун Алексей Филиппович
Место рожденияРоссия Кубанская обл.Ладожский р-н ст.Ладожская
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Корсун Филипп Васильевич
Мать: Корсунова Елена Петровна
Россия Кубанская обл.Ладожский р-н ст.Ладожская
Бракосочетание
До 1941
Жена: Корсун Мария Васильевна
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н ст., Ладожская
Смерть
Неизвестно