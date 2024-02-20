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Корсун Алексей Филиппович

Место рождения

Россия Кубанская обл.Ладожский р-н ст.Ладожская

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Около 1872 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Корсун Филипп Васильевич

Мать: Корсунова Елена Петровна

Россия Кубанская обл.Ладожский р-н ст.Ладожская
Бракосочетание
До 1941

Жена: Корсун Мария Васильевна

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н ст., Ладожская
Смерть
Неизвестно
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