Попова (Сухопарова) Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.11.1895
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1895
Рождение ребёнка
05.10.1926
Сын: Попов Петр Петрович
Отец ребёнка: Попов Петр Афанасьевич
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Попов Петр Афанасьевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Попова Дина Петровна
Отец ребёнка: Попов Петр Афанасьевич
Рождение ребёнка
12.06.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Петр Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боровикова Зоя Петровна
Отец ребёнка: Попов Петр Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978