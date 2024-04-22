Попова (Сухопарова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Сухопарова) Клавдия Ивановна

Место рождения

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

19.11.1895

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1895

Отец: Сухопаров Иван Иванович

Мать: Сухопарова Анастасия Александровна

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.10.1926

Сын: Попов Петр Петрович

Отец ребёнка: Попов Петр Афанасьевич

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Попов Николай Петрович

Отец ребёнка: Попов Петр Афанасьевич

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Попова Дина Петровна

Отец ребёнка: Попов Петр Афанасьевич

Рождение ребёнка
12.06.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Петр Афанасьевич

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боровикова Зоя Петровна

Отец ребёнка: Попов Петр Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Петр Афанасьевич

Смерть
1978
Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
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