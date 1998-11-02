Бронская (Попова) Раиса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бронская (Попова) Раиса Петровна

Место рождения

деревня Алекино, Устьянский район, Архангельская область

Дата рождения

07.09.1918

Дата смерти

02.11.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Алекино, Устьянский район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бронский Дмитрий Андреевич

Место жительства
Неизвестно
деревня Романовская, Устьянский р-н, Архангельская область
Смерть
02.11.1998
деревня Алекино, Устьянский район, Архангельская область
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