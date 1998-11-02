Бронская (Попова) Раиса Петровна
Место рождениядеревня Алекино, Устьянский район, Архангельская область
Дата рождения07.09.1918
Дата смерти02.11.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1918
деревня Алекино, Устьянский район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Романовская, Устьянский р-н, Архангельская область
Смерть
02.11.1998
деревня Алекино, Устьянский район, Архангельская область