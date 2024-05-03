Сухопарова (Белая) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухопарова (Белая) Анастасия Александровна

Место рождения

Исаковская, Устьянский район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Белый Александр Агапьевич

Мать: не указана

Исаковская, Устьянский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.09.1889 ст.

Сын: Сухопаров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Сухопаров Иван Иванович

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.11.1895

Дочь: Попова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Сухопаров Иван Иванович

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухопаров Алексей Иванович

Отец ребёнка: Сухопаров Иван Иванович

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухопаров Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Сухопаров Иван Иванович

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухопаров Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
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