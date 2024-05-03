Сухопарова (Белая) Анастасия Александровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Белый Александр Агапьевич
Рождение ребёнка
30.09.1889 ст.
Сын: Сухопаров Михаил Иванович
Отец ребёнка: Сухопаров Иван Иванович
Рождение ребёнка
19.11.1895
Дочь: Попова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Сухопаров Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухопаров Алексей Иванович
Отец ребёнка: Сухопаров Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухопаров Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Сухопаров Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно