Попов Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Попов Петр Афанасьевич
Мать: Попова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
29.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иевлева Александра Варфоломеевна
Рождение ребёнка
25.08.1959
Рождение ребёнка
06.08.1961
Рождение ребёнка
25.09.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Таисья Петровна
Смерть
1984