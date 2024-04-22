Попов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Николай Петрович

Место рождения

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1929

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Попов Петр Афанасьевич

Мать: Попова Клавдия Ивановна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иевлева Александра Варфоломеевна

Рождение ребёнка
25.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Таисья Петровна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Таисья Петровна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Таисья Петровна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Таисья Петровна

Смерть
1984
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