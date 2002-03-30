Попов Василий Петрович 12.06.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попов Василий Петрович

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Место рождения

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

12.06.1936

Дата смерти

30.03.2002

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1936

Отец: Попов Петр Афанасьевич

Мать: Попова (Сухопарова) Клавдия Ивановна

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
12.06.1959

Жена: Попова (Комарова) Нина Степановна

город Баку, Азербайджанской СССР
Рождение ребёнка
02.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова (Комарова) Нина Степановна

Баку, Азербайджанская ССР
Рождение ребёнка
27.09.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова (Комарова) Нина Степановна

Астраханская область
Смерть
30.03.2002

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