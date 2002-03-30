Попов Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения12.06.1936
Дата смерти30.03.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1936
Бракосочетание
12.06.1959
город Баку, Азербайджанской СССР
Рождение ребёнка
02.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова (Комарова) Нина Степановна
Баку, Азербайджанская ССР
Рождение ребёнка
27.09.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова (Комарова) Нина Степановна
Астраханская область
Смерть
30.03.2002