Устин (Алексей) Климентов
Место рожденияд.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Климент (Андреев)
Мать: Пелагея Николаева
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.02.1888
Жена: Устиния Гаврилова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1892
Сын: Иван Устинов
Мать ребёнка: Устиния Гаврилова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1894
Дочь: Анна Устинова
Мать ребёнка: Устиния Гаврилова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1897
Дочь: Евфросиния (Устинова)
Мать ребёнка: Устиния Гаврилова
д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1899
Сын: Стефан Устинов
Мать ребёнка: Устиния Гаврилова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1900
Дочь: Пелагея Устинова
Мать ребёнка: Устиния Гаврилова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1904
Сын: Фёдор Устинов
Мать ребёнка: Устиния Гаврилова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно