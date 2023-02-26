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Устин (Алексей) Климентов

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Место рождения

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Климент (Андреев)

Мать: Пелагея Николаева

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.02.1888

Жена: Устиния Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1892

Сын: Иван Устинов

Мать ребёнка: Устиния Гаврилова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1894

Дочь: Анна Устинова

Мать ребёнка: Устиния Гаврилова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.09.1897

Дочь: Евфросиния (Устинова)

Мать ребёнка: Устиния Гаврилова

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1899

Сын: Стефан Устинов

Мать ребёнка: Устиния Гаврилова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1900

Дочь: Пелагея Устинова

Мать ребёнка: Устиния Гаврилова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1904

Сын: Фёдор Устинов

Мать ребёнка: Устиния Гаврилова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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