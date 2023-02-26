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Пелагея Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

21.12.1902

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1870

Сын: Устин (Алексей) Климентов

Отец ребёнка: Климент (Андреев)

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1871

Сын: Василий ст

Отец ребёнка: Климент (Андреев)

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
До 1872

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
08.02.1873

Дочь: Ефросиния Климентова

Отец ребёнка: Климент (Андреев)

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1874

Сын: Василий Климентов

Отец ребёнка: Климент (Андреев)

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1876

Дочь: Анна Климентова

Отец ребёнка: Климент (Андреев)

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878

Сын: Симеон Климентов

Отец ребёнка: Климент (Андреев)

Рождение ребёнка
01.06.1884

Дочь: Акилина Климентова

Отец ребёнка: Климент (Андреев)

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1885

Сын: Никифор Климентов

Отец ребёнка: Климент (Андреев)

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1886

Сын: Михаил Климентиев

Отец ребёнка: Климент (Андреев)

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1891

Сын: Иоанн Климентов

Отец ребёнка: Климент (Андреев)

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.12.1902
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от тифа
Похороны
Неизвестно
на Шмырёвском кладбище
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