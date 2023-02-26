Пелагея Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1872
Дата смерти21.12.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1870
Сын: Устин (Алексей) Климентов
Отец ребёнка: Климент (Андреев)
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1871
Сын: Василий ст
Отец ребёнка: Климент (Андреев)
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1873
Дочь: Ефросиния Климентова
Отец ребёнка: Климент (Андреев)
д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1874
Сын: Василий Климентов
Отец ребёнка: Климент (Андреев)
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1876
Дочь: Анна Климентова
Отец ребёнка: Климент (Андреев)
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878
Сын: Симеон Климентов
Отец ребёнка: Климент (Андреев)
Рождение ребёнка
01.06.1884
Дочь: Акилина Климентова
Отец ребёнка: Климент (Андреев)
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1885
Сын: Никифор Климентов
Отец ребёнка: Климент (Андреев)
д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1886
Сын: Михаил Климентиев
Отец ребёнка: Климент (Андреев)
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1891
Сын: Иоанн Климентов
Отец ребёнка: Климент (Андреев)
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.12.1902
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от тифа
Похороны
Неизвестно
на Шмырёвском кладбище