Климент (Андреев)
Место рожденияд.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1849
Дата смерти27.10.1899
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870
Сын: Устин (Алексей) Климентов
Мать ребёнка: Пелагея Николаева
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1871
Сын: Василий ст
Мать ребёнка: Пелагея Николаева
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1873
Дочь: Ефросиния Климентова
Мать ребёнка: Пелагея Николаева
д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1874
Сын: Василий Климентов
Мать ребёнка: Пелагея Николаева
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1876
Дочь: Анна Климентова
Мать ребёнка: Пелагея Николаева
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878
Сын: Симеон Климентов
Мать ребёнка: Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
01.06.1884
Дочь: Акилина Климентова
Мать ребёнка: Пелагея Николаева
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1885
Сын: Никифор Климентов
Мать ребёнка: Пелагея Николаева
д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1886
Сын: Михаил Климентиев
Мать ребёнка: Пелагея Николаева
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1891
Сын: Иоанн Климентов
Мать ребёнка: Пелагея Николаева
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.10.1899
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.