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Климент (Андреев)

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Место рождения

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1849

Дата смерти

27.10.1899

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1870

Сын: Устин (Алексей) Климентов

Мать ребёнка: Пелагея Николаева

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1871

Сын: Василий ст

Мать ребёнка: Пелагея Николаева

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1873

Дочь: Ефросиния Климентова

Мать ребёнка: Пелагея Николаева

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1874

Сын: Василий Климентов

Мать ребёнка: Пелагея Николаева

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1876

Дочь: Анна Климентова

Мать ребёнка: Пелагея Николаева

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1878

Сын: Симеон Климентов

Мать ребёнка: Пелагея Николаева

Рождение ребёнка
01.06.1884

Дочь: Акилина Климентова

Мать ребёнка: Пелагея Николаева

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1885

Сын: Никифор Климентов

Мать ребёнка: Пелагея Николаева

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1886

Сын: Михаил Климентиев

Мать ребёнка: Пелагея Николаева

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1891

Сын: Иоанн Климентов

Мать ребёнка: Пелагея Николаева

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.10.1899
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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