Стефан Устинов
Место рожденияд.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения04.08.1899
Дата смерти17.09.1899
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1899
Отец: Устин (Алексей) Климентов
Мать: Устиния Гаврилова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.09.1899
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.