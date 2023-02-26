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Стефан Устинов

Место рождения

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

04.08.1899

Дата смерти

17.09.1899

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1899

Отец: Устин (Алексей) Климентов

Мать: Устиния Гаврилова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.09.1899
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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