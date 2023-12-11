Рогожкина (Буднева) Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогожкина (Буднева) Елена Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1974

Отец: Буднев Павел Николаевич

Мать: Буднева Нина Ивановна

Рождение ребёнка
24.08.1996

Дочь: Рогожкина Анна Вячеславовна

Отец ребёнка: Рогожкин Вячеслав Александрович

Рождение ребёнка
05.12.2003

Сын: Рогожкин Семен Вячеславович

Отец ребёнка: Рогожкин Вячеслав Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогожкин Вячеслав Александрович

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