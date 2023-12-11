Рогожкина (Буднева) Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1974
Отец: Буднев Павел Николаевич
Мать: Буднева Нина Ивановна
Рождение ребёнка
24.08.1996
Дочь: Рогожкина Анна Вячеславовна
Отец ребёнка: Рогожкин Вячеслав Александрович
Рождение ребёнка
05.12.2003
Сын: Рогожкин Семен Вячеславович
Отец ребёнка: Рогожкин Вячеслав Александрович
Бракосочетание
Неизвестно