Буднева (Лыгина) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буднева (Лыгина) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1949

Дата смерти

18.10.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1949

Отец: Лыгин Иван

Мать: Лыгина Ольга

Рождение ребёнка
28.01.1969

Дочь: Коровина Людмила Павловна

Отец ребёнка: Буднев Павел Николаевич

Рождение ребёнка
05.06.1974

Дочь: Рогожкина Елена Павловна

Отец ребёнка: Буднев Павел Николаевич

Рождение ребёнка
28.12.1975

Сын: Буднев Евгений Павлович

Отец ребёнка: Буднев Павел Николаевич

Рождение ребёнка
07.04.1979

Сын: Буднев Андрей Павлович

Отец ребёнка: Буднев Павел Николаевич

Рождение ребёнка
05.07.1982

Дочь: Карпова Ольга Павловна

Отец ребёнка: Буднев Павел Николаевич

Смерть
18.10.2022
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