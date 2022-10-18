Буднева (Лыгина) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1949
Дата смерти18.10.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1949
Отец: Лыгин Иван
Мать: Лыгина Ольга
Рождение ребёнка
28.01.1969
Дочь: Коровина Людмила Павловна
Отец ребёнка: Буднев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
05.06.1974
Дочь: Рогожкина Елена Павловна
Отец ребёнка: Буднев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
28.12.1975
Отец ребёнка: Буднев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
07.04.1979
Отец ребёнка: Буднев Павел Николаевич
Рождение ребёнка
05.07.1982
Дочь: Карпова Ольга Павловна
Отец ребёнка: Буднев Павел Николаевич
Смерть
18.10.2022