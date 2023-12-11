Буднев Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1948
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1948
Отец: Буднев Николай
Рождение ребёнка
28.01.1969
Дочь: Коровина Людмила Павловна
Мать ребёнка: Буднева Нина Ивановна
Рождение ребёнка
05.06.1974
Дочь: Рогожкина Елена Павловна
Мать ребёнка: Буднева Нина Ивановна
Рождение ребёнка
28.12.1975
Мать ребёнка: Буднева Нина Ивановна
Рождение ребёнка
07.04.1979
Мать ребёнка: Буднева Нина Ивановна
Рождение ребёнка
05.07.1982
Дочь: Карпова Ольга Павловна
Мать ребёнка: Буднева Нина Ивановна