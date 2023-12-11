Буднев Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буднев Павел Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1948

Отец: Буднев Николай

Мать: Пошнева Клавдия Матвеевна

Рождение ребёнка
28.01.1969

Дочь: Коровина Людмила Павловна

Мать ребёнка: Буднева Нина Ивановна

Рождение ребёнка
05.06.1974

Дочь: Рогожкина Елена Павловна

Мать ребёнка: Буднева Нина Ивановна

Рождение ребёнка
28.12.1975

Сын: Буднев Евгений Павлович

Мать ребёнка: Буднева Нина Ивановна

Рождение ребёнка
07.04.1979

Сын: Буднев Андрей Павлович

Мать ребёнка: Буднева Нина Ивановна

Рождение ребёнка
05.07.1982

Дочь: Карпова Ольга Павловна

Мать ребёнка: Буднева Нина Ивановна

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