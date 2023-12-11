Рогожкин Вячеслав Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогожкин Вячеслав Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1971

Отец: Рогожкин Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1996

Дочь: Рогожкина Анна Вячеславовна

Мать ребёнка: Рогожкина Елена Павловна

Рождение ребёнка
05.12.2003

Сын: Рогожкин Семен Вячеславович

Мать ребёнка: Рогожкина Елена Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогожкина Елена Павловна

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