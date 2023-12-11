Рогожкин Вячеслав Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1971
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1971
Отец: Рогожкин Александр
Рождение ребёнка
24.08.1996
Дочь: Рогожкина Анна Вячеславовна
Мать ребёнка: Рогожкина Елена Павловна
Рождение ребёнка
05.12.2003
Сын: Рогожкин Семен Вячеславович
Мать ребёнка: Рогожкина Елена Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рогожкина Елена Павловна