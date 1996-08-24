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Рогожкина Анна Вячеславовна
Рогожкина Анна Вячеславовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.08.1996
Пол
Женский
Отец
Рогожкин Вячеслав Александрович
1971 г.р.
Мать
Рогожкина (Буднева) Елена Павловна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1996
Отец:
Рогожкин Вячеслав Александрович
Мать:
Рогожкина Елена Павловна
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