Кушнир Галия
женский, родилась Неизвестно
Супруги
Кушнир (Кушниров) Юлий Романович18.02.1964 г.р.
Дети
Кушнир Марина Юльевна24.07.1990 г.р.
Кушнир Данна08.02.1997 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кушнир Ади
Отец ребёнка: Кушнир (Кушниров) Юлий Романович
Израиль
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.1990
Дочь: Кушнир Марина Юльевна
Отец ребёнка: Кушнир (Кушниров) Юлий Романович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.02.1997
Дочь: Кушнир Данна
Отец ребёнка: Кушнир (Кушниров) Юлий Романович
Израиль