Кушнир Галия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кушнир Галия

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

Супруги
Кушнир (Кушниров) Юлий Романович18.02.1964 г.р.
Дети
Кушнир Марина Юльевна24.07.1990 г.р.
Кушнир Данна08.02.1997 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кушнир Ади

Отец ребёнка: Кушнир (Кушниров) Юлий Романович

Израиль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кушнир (Кушниров) Юлий Романович

Рождение ребёнка
24.07.1990

Дочь: Кушнир Марина Юльевна

Отец ребёнка: Кушнир (Кушниров) Юлий Романович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
08.02.1997

Дочь: Кушнир Данна

Отец ребёнка: Кушнир (Кушниров) Юлий Романович

Израиль

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