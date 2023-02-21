Кушнир Галия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушнир Галия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1964 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1990

Дочь: Кушнир Марина Юльевна

Отец ребёнка: Кушнир Юлий Романович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.02.1997

Дочь: Кушнир Данна

Отец ребёнка: Кушнир Юлий Романович

Израиль
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кушнир Ади

Отец ребёнка: Кушнир Юлий Романович

Израиль
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кушнир Юлий Романович

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