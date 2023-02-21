Кушнир Галия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1990
Дочь: Кушнир Марина Юльевна
Отец ребёнка: Кушнир Юлий Романович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.02.1997
Дочь: Кушнир Данна
Отец ребёнка: Кушнир Юлий Романович
Израиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кушнир Ади
Отец ребёнка: Кушнир Юлий Романович
Израиль
Бракосочетание
Неизвестно