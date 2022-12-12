Кушнир (Кушниров) Юлий Романович
Место рождения
Дата рождения18.02.1964
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1964
Отец: Кушниров Роман
Рождение ребёнка
24.07.1990
Дочь: Кушнир Марина Юльевна
Мать ребёнка: Кушнир Галия
Рождение ребёнка
08.02.1997
Дочь: Кушнир Данна
Мать ребёнка: Кушнир Галия
Израиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кушнир Ади
Мать ребёнка: Кушнир Галия
Израиль
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кушнир Галия