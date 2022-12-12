Кушнир (Кушниров) Юлий Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушнир (Кушниров) Юлий Романович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.02.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1964

Отец: Кушниров Роман

Мать: Кушнирова Евгения Израйловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.07.1990

Дочь: Кушнир Марина Юльевна

Мать ребёнка: Кушнир Галия

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.02.1997

Дочь: Кушнир Данна

Мать ребёнка: Кушнир Галия

Израиль
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кушнир Ади

Мать ребёнка: Кушнир Галия

Израиль
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кушнир Галия

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