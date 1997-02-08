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Кушнир Данна
Кушнир Данна
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Место рождения
Израиль
Дата рождения
08.02.1997
Пол
Женский
Отец
Кушнир (Кушниров) Юлий Романович
1964 г.р.
Мать
Кушнир Галия
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
08.02.1997
Отец:
Кушнир Юлий Романович
Мать:
Кушнир Галия
Израиль
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