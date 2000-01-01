Кушнир Ади — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушнир Ади

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Место рождения

Израиль

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кушнир Юлий Романович

Мать: Кушнир Галия

Израиль
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