Казалетова Екатерина Никоноровна
Место рождения
Дата рождения1831 ст.
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1858 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 19.01.1858 Апухлицы бессрочно отпускной солдат Никифор Семенович [Казалетов] 1ым браком Иванищи вдова Екатерина Никоноров... Показать все
Место жительства
С 20.01.1858 ст.
Упоминание
22.05.1858 ст.
Ревизия 10, 1858 № до 3 № после 3 """ """ глава семьи Семен Назарович (умер в 1854) главы семьи 1 сын Иван Семенович 1 сына 1 сын Степан Иванович 1 сына 2 сын Федор Иванович главы семьи 2 сын Григори... Показать все
Рождение ребёнка
1860 ст.
Сын: Казалетов Афанасий Никифорович
Отец ребёнка: Казалетов Никифор Семенович
Смерть
После 1860