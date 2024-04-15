Казалетова Екатерина Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазалетова Екатерина Никоноровна

Казалетова Екатерина Никоноровна

Место рождения

Иванищи, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1831 ст.

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванищи, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
19.01.1858 ст.

Муж: Казалетов Никифор Семенович

Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 19.01.1858 Апухлицы бессрочно отпускной солдат Никифор Семенович [Казалетов] 1ым браком Иванищи вдова Екатерина Никоноров... Показать все
Место жительства
С 20.01.1858 ст.
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Упоминание
22.05.1858 ст.
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ревизия 10, 1858 № до 3 № после 3 """ """ глава семьи Семен Назарович (умер в 1854) главы семьи 1 сын Иван Семенович 1 сына 1 сын Степан Иванович 1 сына 2 сын Федор Иванович главы семьи 2 сын Григори... Показать все
Рождение ребёнка
1860 ст.

Сын: Казалетов Афанасий Никифорович

Отец ребёнка: Казалетов Никифор Семенович

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
После 1860

Мы используем куки для улучшения работы сайта.