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Казалетов Никифор Семенович

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1819 ст.

Дата смерти

После 1859 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 ст.

Отец: Казалетов Семен Назарович

Мать: Казалетова Аксинья Ефимова

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 08.02.1819 Апухлицы Никифор Семенович Апухлицы отец крестьянин Семен Назарович Апухлицы мать крестьянская жена Ксения Корн... Показать все
Военная служба
С 1836
Поручитель
03.09.1857 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского Дата рождения 02.09.1857 Дата крещения 03.09.1857 Апухлицы Анна Григорьевна [Казалетова] Апухлицы отец крестьянин Григорий... Показать все
Бракосочетание
19.01.1858 ст.

Жена: Казалетова Екатерина Никоноровна

Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 19.01.1858 Апухлицы бессрочно отпускной солдат Никифор Семенович [Казалетов] 1ым браком Иванищи вдова Екатерина Никоноров... Показать все
Рождение ребёнка
1860 ст.

Сын: Казалетов Афанасий Никифорович

Мать ребёнка: Казалетова Екатерина Никоноровна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
После 1859 ст.
на основании участия в качестве воспиемника в акте рождения: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWV-751?i=144&wc=Q866-LY1%3A375541101%2C387359901%2C375857601%2C387442702&cc=1921824

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