Казалетов Никифор Семенович
Место рождения
Дата рождения1819 ст.
Дата смертиПосле 1859 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
1819 ст.
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 08.02.1819 Апухлицы Никифор Семенович Апухлицы отец крестьянин Семен Назарович Апухлицы мать крестьянская жена Ксения Корн... Показать все
Военная служба
С 1836
Поручитель
03.09.1857 ст.
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского Дата рождения 02.09.1857 Дата крещения 03.09.1857 Апухлицы Анна Григорьевна [Казалетова] Апухлицы отец крестьянин Григорий... Показать все
Бракосочетание
19.01.1858 ст.
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 19.01.1858 Апухлицы бессрочно отпускной солдат Никифор Семенович [Казалетов] 1ым браком Иванищи вдова Екатерина Никоноров... Показать все
Рождение ребёнка
1860 ст.
Сын: Казалетов Афанасий Никифорович
Мать ребёнка: Казалетова Екатерина Никоноровна
Смерть
После 1859 ст.
на основании участия в качестве воспиемника в акте рождения: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWV-751?i=144&wc=Q866-LY1%3A375541101%2C387359901%2C375857601%2C387442702&cc=1921824