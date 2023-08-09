Казалетов Семен Назарович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Назар Семенов
Мать: не указана
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-G9PZ?i=238&wc=M6MY-LTL%3A224254401%2C233107001%2C233312801&cc=1929530
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Казалетова Аксинья Евфимова
Рождение ребёнка
1819
Сын: Казалетов Никифор Семенович
Мать ребёнка: Казалетова Аксинья Евфимова
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Казалетов Григорий Семенович
Мать ребёнка: Казалетова Аксинья Евфимова
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Казалетов Захар Семенович
Мать ребёнка: Казалетова Аксинья Евфимова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Агафья Семеновна
Мать ребёнка: Казалетова Аксинья Евфимова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Казалетов Арсений Семенов
Мать ребёнка: Казалетова Аксинья Евфимова
на основании ревизии https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-R7R?i=1208&wc=M6MB-7P8%3A224254401%2C233107001%2C233471601&cc=1929530
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Акулина Семеновна
Мать ребёнка: Казалетова Аксинья Евфимова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-R7R?i=1208&wc=M6MB-7P8%3A224254401%2C233107001%2C233471601&cc=1929530
Бракосочетание
До 1850
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1854
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-T9C8-P?i=65&cc=1929530&cat=1987848