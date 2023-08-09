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Казалетов Семен Назарович

Место рождения

Емельяново, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Назар Семенов

Мать: не указана

Емельяново, Старицкий муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-G9PZ?i=238&wc=M6MY-LTL%3A224254401%2C233107001%2C233312801&cc=1929530
Рождение ребёнка
1817

Сын: Казалетов Иван Семенович

Мать ребёнка: Казалетова Аксинья Евфимова

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Казалетов Никифор Семенович

Мать ребёнка: Казалетова Аксинья Евфимова

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Казалетов Григорий Семенович

Мать ребёнка: Казалетова Аксинья Евфимова

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Казалетов Захар Семенович

Мать ребёнка: Казалетова Аксинья Евфимова

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Агафья Семеновна

Мать ребёнка: Казалетова Аксинья Евфимова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Казалетов Арсений Семенов

Мать ребёнка: Казалетова Аксинья Евфимова

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
на основании ревизии https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-R7R?i=1208&wc=M6MB-7P8%3A224254401%2C233107001%2C233471601&cc=1929530
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Акулина Семеновна

Мать ребёнка: Казалетова Аксинья Евфимова

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-R7R?i=1208&wc=M6MB-7P8%3A224254401%2C233107001%2C233471601&cc=1929530
Бракосочетание
До 1850

Жена: Казалетова Аксинья Евфимова

Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1854
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9M3-T9C8-P?i=65&cc=1929530&cat=1987848