Казалетов Захар Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиПосле 1857
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Рождение ребёнка
18.12.1847 ст.
Мать ребёнка: Казалетова Авдотья
из ревизии https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-R7R?i=1208&wc=M6MB-7P8%3A224254401%2C233107001%2C233471601&cc=1929530
Рождение ребёнка
До 1884 ст.
Сын: Казалетов Михаил Захарович
Мать ребёнка: Казалетова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казалетова Авдотья
Смерть
После 1857