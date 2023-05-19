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Казалетов Захар Семенович

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

После 1857

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Казалетов Семен Назарович

Мать: Казалетова Аксинья Евфимова

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.12.1847 ст.

Сын: Казалетов Ефим Захарович

Мать ребёнка: Казалетова Авдотья

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
из ревизии https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-R7R?i=1208&wc=M6MB-7P8%3A224254401%2C233107001%2C233471601&cc=1929530
Рождение ребёнка
До 1884 ст.

Сын: Казалетов Михаил Захарович

Мать ребёнка: Казалетова Авдотья

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казалетова Авдотья

Смерть
После 1857