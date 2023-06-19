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Казалетов Михаил Захарович

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

До 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884 ст.

Отец: Казалетов Захар Семенович

Мать: Казалетова Авдотья

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.09.1888 ст.

Сын: Казалетов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Казалетова Надежда Пименовна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 15.09.1888 Апухлицы Иван Михайлович Козалетов Апухлицы отец крестьянин Михаил Захарович Казалетов мать крестьянская жена Н... Показать все
Рождение ребёнка
До 1892 ст.

Сын: Казалетов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Казалетова Надежда Пименовна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.05.1900 ст.

Сын: Казалетов Федор Михайлович

Мать ребёнка: Казалетова Надежда Пименовна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 28.05.1900 Апухлицы Федор Михайлович Казалетов Апухлицы отец крестьянин Михаил Захарович Казалетов Апухлицы мать кресть... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казалетова Надежда Пименовна

Смерть
Неизвестно