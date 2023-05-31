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Казалетова Надежда Пименовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казалетов Михаил Захарович

Место жительства
Неизвестно
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.09.1878 ст.

Сын: Казалетов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Казалетов Михаил Захарович

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
ГАТО ф.160 оп.15 д.199 лл. 394 gato_f160_15_0199_0394 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFM-9Z27?i=380&wc=Q866-F6Z%3A375541101%2C387359901%2C387379901%2C387382401&cc=1921824
Рождение ребёнка
15.09.1888 ст.

Сын: Казалетов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Казалетов Михаил Захарович

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 15.09.1888 Апухлицы Иван Михайлович Козалетов Апухлицы отец крестьянин Михаил Захарович Казалетов мать крестьянская жена Н... Показать все
Рождение ребёнка
28.05.1900 ст.

Сын: Казалетов Федор Михайлович

Отец ребёнка: Казалетов Михаил Захарович

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 28.05.1900 Апухлицы Федор Михайлович Казалетов Апухлицы отец крестьянин Михаил Захарович Казалетов Апухлицы мать кресть... Показать все
Смерть
Неизвестно

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