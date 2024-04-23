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Казалетов Григорий Семенович

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Между 1858 и 1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Казалетов Семен Назарович

Мать: Казалетова Аксинья Ефимова

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
12.01.1841 ст.

Жена: Казалетова Ксения (Аксинья) Кузьминична

Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 12.01.1841 Апухлицы крестьянин Григорий Семенович [Казалетов] 1ым браком Болотьково крестьянская девица Ксения Козьминична... Показать все
Рождение ребёнка
07.07.1844 ст.

Сын: Казалетов Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Казалетова Ксения (Аксинья) Кузьминична

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.10.1847

Сын: Казалетов Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Казалетова Ксения (Аксинья) Кузьминична

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.09.1857 ст.

Дочь: Казалетова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Казалетова Ксения (Аксинья) Кузьминична

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Между 1858 и 1908 ст.
Упоминание
22.04.1858 ст.
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ревизия 10, 1858 № до 3 № после 3 """ """ глава семьи Семен Назарович (умер в 1854) главы семьи 1 сын Иван Семенович 1 сына 1 сын Степан Иванович 1 сына 2 сын Федор Иванович главы семьи 2 сын Григори... Показать все

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