Казалетов Григорий Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиМежду 1858 и 1908 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Бракосочетание
12.01.1841 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 12.01.1841 Апухлицы крестьянин Григорий Семенович [Казалетов] 1ым браком Болотьково крестьянская девица Ксения Козьминична... Показать все
Рождение ребёнка
07.07.1844 ст.
Сын: Казалетов Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Казалетова Ксения (Аксинья) Кузьминична
Рождение ребёнка
10.10.1847
Сын: Казалетов Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Казалетова Ксения (Аксинья) Кузьминична
Рождение ребёнка
02.09.1857 ст.
Дочь: Казалетова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Казалетова Ксения (Аксинья) Кузьминична
Смерть
Между 1858 и 1908 ст.
Упоминание
22.04.1858 ст.
Ревизия 10, 1858 № до 3 № после 3 """ """ глава семьи Семен Назарович (умер в 1854) главы семьи 1 сын Иван Семенович 1 сына 1 сын Степан Иванович 1 сына 2 сын Федор Иванович главы семьи 2 сын Григори... Показать все