Казалетова Ефимья Потапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазалетова Ефимья Потапова

Казалетова Ефимья Потапова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1760 и 1763 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.01.1780 ст.

Муж: Назар Семенов

Емельяново, Старицкий муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-4936-T?i=274&wc=Q866-XSG%3A375541101%2C380331001%2C380331002%2C380777401&cc=1921824
Смерть
После 1795
Рождение ребёнка
1798

Сын: Казалетов Семен Назарович

Отец ребёнка: Назар Семенов

Емельяново, Старицкий муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-G9PZ?i=238&wc=M6MY-LTL%3A224254401%2C233107001%2C233312801&cc=1929530
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close