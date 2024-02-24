Казалетова Ефимья Потапова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.01.1780 ст.
Муж: Назар Семенов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-4936-T?i=274&wc=Q866-XSG%3A375541101%2C380331001%2C380331002%2C380777401&cc=1921824
Смерть
После 1795
Рождение ребёнка
1798
Сын: Казалетов Семен Назарович
Отец ребёнка: Назар Семенов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-G9PZ?i=238&wc=M6MY-LTL%3A224254401%2C233107001%2C233312801&cc=1929530