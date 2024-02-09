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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
11485Иваниши, с. каз.при рр. Иванишке и колодцах.2111328898Церковь православная 1. Ярмарка 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
116. Иваниши, село бывшее государственное, при реках Волге и Иванише, дворов 26, жителей 180, церковь православная, лавка, ярмарка 15-го Авг.
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
18Иваниши301½
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
109535Иванищидеревня56°36'35°13'O-36-131
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28653402126д Иванищидеревня