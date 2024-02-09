деревня Иванищи, деревня Иванищи, Старицкий муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Иванищи

Старицкий муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Тверской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Емельяновской волости

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Старицкий уезд
11485Иваниши, с. каз.при рр. Иванишке и колодцах.2111328898Церковь православная 1. Ярмарка 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Старицкий уезд, Емельяновская волость
116. Иваниши, село бывшее государственное, при реках Волге и Иванише, дворов 26, жителей 180, церковь православная, лавка, ярмарка 15-го Авг.

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Старицкий уезд, Емельяновская волость
18Иваниши30

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Старицкий район
109535Иванищидеревня56°36'35°13'O-36-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Старицкий муниципальный район, Архангельское сельское поселение
28653402126д Иванищидеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close