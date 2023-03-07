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Пушкарев Лаврентий Ерофеев

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Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

После 1802

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Пушкарев Ерофей Кириллов

Мать: Пушкарева Агриппина Осипова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Пушкарев Логин Лаврентьев

Мать ребёнка: Пушкарева Ховронья Константинова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Пушкарев Лаврентий Лаврентьев

Мать ребёнка: Пушкарева Ховронья Константинова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Варвара Кириллова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Ховронья Константинова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1802
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