Пушкарев Лаврентий Ерофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиПосле 1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Пушкарев Логин Лаврентьев
Мать ребёнка: Пушкарева Ховронья Константинова
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Пушкарев Лаврентий Лаврентьев
Мать ребёнка: Пушкарева Ховронья Константинова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1802