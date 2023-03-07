Пушкарева Ховронья Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарева Ховронья Константинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1745 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Пушкарев Логин Лаврентьев

Отец ребёнка: Пушкарев Лаврентий Ерофеев

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Пушкарев Лаврентий Лаврентьев

Отец ребёнка: Пушкарев Лаврентий Ерофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарев Лаврентий Ерофеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782
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