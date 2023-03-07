Пушкарев Лаврентий Лаврентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смерти24.04.1824 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Соломия Лаврентьева
Мать ребёнка: Пушкарева Стефанида (Акилина) Андреева
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Пушкарев Семен Лаврентьев
Мать ребёнка: Пушкарева Стефанида (Акилина) Андреева
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Пушкарев Даниил Лаврентьев
Мать ребёнка: Пушкарева Стефанида (Акилина) Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.04.1824 ст.
Причина смерти: от опуху