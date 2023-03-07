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Пушкарев Лаврентий Лаврентьев

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Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

24.04.1824 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Пушкарев Лаврентий Ерофеев

Мать: Пушкарева Ховронья Константинова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Соломия Лаврентьева

Мать ребёнка: Пушкарева Стефанида (Акилина) Андреева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Пушкарев Семен Лаврентьев

Мать ребёнка: Пушкарева Стефанида (Акилина) Андреева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Пушкарев Даниил Лаврентьев

Мать ребёнка: Пушкарева Стефанида (Акилина) Андреева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Стефанида (Акилина) Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
24.04.1824 ст.
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: от опуху
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