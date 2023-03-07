Пушкарев Ерофей Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1719
Дата смерти22.01.1795 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Пушкарев Иев (Иов) (Ларионов)
Мать ребёнка: Пушкарева Агриппина Осипова
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Пушкарев Лаврентий Ерофеев
Мать ребёнка: Пушкарева Агриппина Осипова
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Парасковья Ерофеева
Мать ребёнка: Пушкарева Агриппина Осипова
Рождение ребёнка
Около 1753
Мать ребёнка: Пушкарева Агриппина Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.01.1795 ст.