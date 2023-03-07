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Пушкарев Ерофей Кириллов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1719

Дата смерти

22.01.1795 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: Пушкарев Кирилл (Кирило) Яковлев

Мать: Пушкарева Агафья Никитина

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Пушкарев Иев (Иов) (Ларионов)

Мать ребёнка: Пушкарева Агриппина Осипова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Пушкарев Лаврентий Ерофеев

Мать ребёнка: Пушкарева Агриппина Осипова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Парасковья Ерофеева

Мать ребёнка: Пушкарева Агриппина Осипова

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Пушкарев Кирилл Ерофеев

Мать ребёнка: Пушкарева Агриппина Осипова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Агриппина Осипова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
22.01.1795 ст.
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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