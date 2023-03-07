Пушкарев Кирилл (Кирило) Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарев Кирилл (Кирило) Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1679 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Погудин Дементий Володимеров

Мать ребёнка: Пушкарева Агафья Никитина

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Пушкарев Архип Кириллов

Мать ребёнка: Пушкарева Агафья Никитина

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Пушкарев Ерофей Кириллов

Мать ребёнка: Пушкарева Агафья Никитина

Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Пушкарев Филипп Кириллов

Мать ребёнка: Пушкарева Агафья Никитина

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1726

Сын: Пушкарев Иван Кириллов

Мать ребёнка: Пушкарева Агафья Никитина

Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Пушкарев Степан Кириллов

Мать ребёнка: Пушкарева Агафья Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Агафья Никитина

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1757
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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