Пушкарев Кирилл (Кирило) Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1660
Дата смерти1757
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1708
Сын: Погудин Дементий Володимеров
Мать ребёнка: Пушкарева Агафья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1715
Мать ребёнка: Пушкарева Агафья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1719
Мать ребёнка: Пушкарева Агафья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1722
Мать ребёнка: Пушкарева Агафья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1726
Мать ребёнка: Пушкарева Агафья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1727
Мать ребёнка: Пушкарева Агафья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1757