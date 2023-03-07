Пушкарев Архип Кириллов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1715
Дата смерти03.06.1782 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Пушкарев Феоктист Архипов
Мать ребёнка: Пушкарева Лукерья Ларионова
Рождение ребёнка
Около 1739
Дочь: Евдокия Архипова
Мать ребёнка: Пушкарева Лукерья Ларионова
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Арина Архипова
Мать ребёнка: Пушкарева Лукерья Ларионова
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Пушкарев Селиверст (Ксенофонт) Архипов
Мать ребёнка: Пушкарева Лукерья Ларионова
Рождение ребёнка
Около 1754
Мать ребёнка: Пушкарева Лукерья Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.06.1782 ст.