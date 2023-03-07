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Пушкарев Архип Кириллов

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Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

03.06.1782 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: Пушкарев Кирилл (Кирило) Яковлев

Мать: Пушкарева Агафья Никитина

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Пушкарев Феоктист Архипов

Мать ребёнка: Пушкарева Лукерья Ларионова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739

Дочь: Евдокия Архипова

Мать ребёнка: Пушкарева Лукерья Ларионова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Арина Архипова

Мать ребёнка: Пушкарева Лукерья Ларионова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Пушкарев Селиверст (Ксенофонт) Архипов

Мать ребёнка: Пушкарева Лукерья Ларионова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Пушкарев Сергей Архипов

Мать ребёнка: Пушкарева Лукерья Ларионова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Лукерья Ларионова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
03.06.1782 ст.
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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