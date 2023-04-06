Пушкарев Иев (Иов) (Ларионов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарев Иев (Иов) (Ларионов)

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Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Пушкарев Ерофей Кириллов

Мать: Пушкарева Агриппина Осипова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Пушкарев Козьма Иевлев

Мать ребёнка: Пушкарева Марья (Дарья) Андреева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Пушкарев Евтихий (Евстефей) Иевлев

Мать ребёнка: Пушкарева Марья (Дарья) Андреева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Пушкарев Терентий Иевлев

Мать ребёнка: Пушкарева Марья (Дарья) Андреева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Марина Иевлева

Мать ребёнка: Пушкарева Марья (Дарья) Андреева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Дарья Иевлева

Мать ребёнка: Пушкарева Марья (Дарья) Андреева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Марья (Дарья) Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Мокрушина, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1816
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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