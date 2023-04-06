Пушкарев Иев (Иов) (Ларионов)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Рождение ребёнка
Около 1762
Мать ребёнка: Пушкарева Марья (Дарья) Андреева
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Пушкарев Евтихий (Евстефей) Иевлев
Мать ребёнка: Пушкарева Марья (Дарья) Андреева
Рождение ребёнка
Около 1778
Мать ребёнка: Пушкарева Марья (Дарья) Андреева
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Марина Иевлева
Мать ребёнка: Пушкарева Марья (Дарья) Андреева
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Дарья Иевлева
Мать ребёнка: Пушкарева Марья (Дарья) Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Мокрушина, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1816