Пушкарев Евтихий (Евстефей) Иевлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПушкарев Евтихий (Евстефей) Иевлев

Пушкарев Евтихий (Евстефей) Иевлев

avatar

Место рождения

Пушкаревская

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Пушкарев Иев (Иов) (Ларионов)

Мать: Пушкарева Марья (Дарья) Андреева

Рождение ребёнка
26.06.1786 ст.

Дочь: Марья Евтихиева

Мать ребёнка: Пушкарева Гликерия (Лукерья) Федорова

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Пушкарев Митрофан (Спиридонов)

Мать ребёнка: Пушкарева Гликерия (Лукерья) Федорова

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Мария Евтихиева

Мать ребёнка: Пушкарева Гликерия (Лукерья) Федорова

Рождение ребёнка
13.07.1795 ст.

Сын: Пушкарев Гаврила Евтихиев

Мать ребёнка: Пушкарева Гликерия (Лукерья) Федорова

Рождение ребёнка
16.11.1796 ст.

Сын: Пушкарев Матвей Евтихиев

Мать ребёнка: Пушкарева Гликерия (Лукерья) Федорова

Рождение ребёнка
12.01.1799 ст.

Дочь: Татьяна Евтихиева

Мать ребёнка: Пушкарева Гликерия (Лукерья) Федорова

Рождение ребёнка
22.07.1801 ст.

Дочь: Мария Евтихиева

Мать ребёнка: Пушкарева Гликерия (Лукерья) Федорова

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Пушкарев Алексей Евтихиев

Мать ребёнка: Пушкарева Гликерия (Лукерья) Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Гликерия (Лукерья) Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Мокрушина, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1816
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close