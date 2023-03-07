Пушкарев Евтихий (Евстефей) Иевлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Рождение ребёнка
26.06.1786 ст.
Дочь: Марья Евтихиева
Мать ребёнка: Пушкарева Гликерия (Лукерья) Федорова
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Пушкарев Митрофан (Спиридонов)
Мать ребёнка: Пушкарева Гликерия (Лукерья) Федорова
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Мария Евтихиева
Мать ребёнка: Пушкарева Гликерия (Лукерья) Федорова
Рождение ребёнка
13.07.1795 ст.
Сын: Пушкарев Гаврила Евтихиев
Мать ребёнка: Пушкарева Гликерия (Лукерья) Федорова
Рождение ребёнка
16.11.1796 ст.
Мать ребёнка: Пушкарева Гликерия (Лукерья) Федорова
Рождение ребёнка
12.01.1799 ст.
Дочь: Татьяна Евтихиева
Мать ребёнка: Пушкарева Гликерия (Лукерья) Федорова
Рождение ребёнка
22.07.1801 ст.
Дочь: Мария Евтихиева
Мать ребёнка: Пушкарева Гликерия (Лукерья) Федорова
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Пушкарев Алексей Евтихиев
Мать ребёнка: Пушкарева Гликерия (Лукерья) Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Мокрушина, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1816