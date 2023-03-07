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Пушкарева Марья (Дарья) Андреева

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Место рождения

село Лобань, Лобанская волость, Нолинский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

село Лобань, Лобанская волость, Нолинский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Пушкарев Козьма Иевлев

Отец ребёнка: Пушкарев Иев (Иов) (Ларионов)

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Пушкарев Евтихий (Евстефей) Иевлев

Отец ребёнка: Пушкарев Иев (Иов) (Ларионов)

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Пушкарев Терентий Иевлев

Отец ребёнка: Пушкарев Иев (Иов) (Ларионов)

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Марина Иевлева

Отец ребёнка: Пушкарев Иев (Иов) (Ларионов)

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Дарья Иевлева

Отец ребёнка: Пушкарев Иев (Иов) (Ларионов)

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарев Иев (Иов) (Ларионов)

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Мокрушина, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1816
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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