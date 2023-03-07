Пушкарева Марья (Дарья) Андреева
Место рождениясело Лобань, Лобанская волость, Нолинский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
село Лобань, Лобанская волость, Нолинский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1762
Отец ребёнка: Пушкарев Иев (Иов) (Ларионов)
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Пушкарев Евтихий (Евстефей) Иевлев
Отец ребёнка: Пушкарев Иев (Иов) (Ларионов)
Рождение ребёнка
Около 1778
Отец ребёнка: Пушкарев Иев (Иов) (Ларионов)
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Марина Иевлева
Отец ребёнка: Пушкарев Иев (Иов) (Ларионов)
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Дарья Иевлева
Отец ребёнка: Пушкарев Иев (Иов) (Ларионов)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Мокрушина, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1816