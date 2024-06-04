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Пушкарев Логин Лаврентьев

Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Пушкарев Лаврентий Ерофеев

Мать: Пушкарева Ховронья Константинова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Пушкарев Алексей Логинов

Мать ребёнка: Пушкарева Мария Ефимова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
19.02.1796

Жена: Пушкарева Мария Ефимова

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.03.1801

Сын: Пушкарев Василий Логинов

Мать ребёнка: Пушкарева Мария Ефимова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Елисавета Логинова

Мать ребёнка: Пушкарева Мария Ефимова

Смерть
После 1816

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