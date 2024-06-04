Пушкарев Логин Лаврентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1795
Мать ребёнка: Пушкарева Мария Ефимова
Бракосочетание
19.02.1796
Жена: Пушкарева Мария Ефимова
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.03.1801
Мать ребёнка: Пушкарева Мария Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Елисавета Логинова
Мать ребёнка: Пушкарева Мария Ефимова
Смерть
После 1816