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Пискунова Ольга Туманова

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Туманов Василий Ефимович

Мать: Туманова жена Василия

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
01.?.1874

Муж: Куликов Константин Васильевич

Рождение ребёнка
1875

Сын: Куликов (безруков) Яков Константинович

Отец ребёнка: Куликов Константин Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.06.1877

Дочь: Февронья Константиновна

Отец ребёнка: Куликов Константин Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.01.1882

Сын: Куликов (безруков) Петр Константинович

Отец ребёнка: Куликов Константин Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.09.1883

Дочь: Сорокина Федора Куликова

Отец ребёнка: Куликов Константин Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.02.1886

Дочь: Романова Мария Куликова

Отец ребёнка: Куликов Константин Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
16.?.1889

Муж: Пискунов Гавриил Егорович

Рождение ребёнка
22.12.1889

Сын: Пискунов Маркелл Гаврилович

Отец ребёнка: Пискунов Гавриил Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.02.1892

Сын: Пискунов Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Пискунов Гавриил Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.11.1893

Дочь: Шувалова Степанида Пискунова

Отец ребёнка: Пискунов Гавриил Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.12.1896

Дочь: Анна Пискунова

Отец ребёнка: Пискунов Гавриил Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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