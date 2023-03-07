Пискунова Ольга Туманова
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Туманов Василий Ефимович
Мать: Туманова жена Василия
Бракосочетание
01.?.1874
Рождение ребёнка
1875
Сын: Куликов (безруков) Яков Константинович
Отец ребёнка: Куликов Константин Васильевич
Рождение ребёнка
26.06.1877
Дочь: Февронья Константиновна
Отец ребёнка: Куликов Константин Васильевич
Рождение ребёнка
09.01.1882
Сын: Куликов (безруков) Петр Константинович
Отец ребёнка: Куликов Константин Васильевич
Рождение ребёнка
10.09.1883
Дочь: Сорокина Федора Куликова
Отец ребёнка: Куликов Константин Васильевич
Рождение ребёнка
04.02.1886
Дочь: Романова Мария Куликова
Отец ребёнка: Куликов Константин Васильевич
Бракосочетание
16.?.1889
Рождение ребёнка
22.12.1889
Сын: Пискунов Маркелл Гаврилович
Отец ребёнка: Пискунов Гавриил Егорович
Рождение ребёнка
13.02.1892
Сын: Пискунов Федор Гаврилович
Отец ребёнка: Пискунов Гавриил Егорович
Рождение ребёнка
22.11.1893
Дочь: Шувалова Степанида Пискунова
Отец ребёнка: Пискунов Гавриил Егорович
Рождение ребёнка
12.12.1896
Дочь: Анна Пискунова
Отец ребёнка: Пискунов Гавриил Егорович
Смерть
Неизвестно