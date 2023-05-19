Куликов (Безруков) Петр Константинович
Место рождения
Дата рождения09.01.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1882
Бракосочетание
19.?.1901
Жена: Куликова Анна Киселева
Рождение ребёнка
12.01.1902
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Куликова Анна Киселева
Рождение ребёнка
19.06.1905
Дочь: Ольга Петровна
Мать ребёнка: Куликова Анна Киселева
Рождение ребёнка
17.10.1907
Сын: Куликов Илларион Петрович
Мать ребёнка: Куликова Анна Киселева
Рождение ребёнка
25.03.1909
Мать ребёнка: Куликова Анна Киселева
Бракосочетание
15.?.1916
Смерть
Неизвестно