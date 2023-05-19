Куликов (Безруков) Петр Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов (Безруков) Петр Константинович

Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

09.01.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1882

Отец: Куликов Константин Васильевич

Мать: Пискунова Ольга Васильевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
19.?.1901

Жена: Куликова Анна Киселева

Рождение ребёнка
12.01.1902

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Куликова Анна Киселева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.06.1905

Дочь: Ольга Петровна

Мать ребёнка: Куликова Анна Киселева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.10.1907

Сын: Куликов Илларион Петрович

Мать ребёнка: Куликова Анна Киселева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1909

Сын: Куликов Василий Петрович

Мать ребёнка: Куликова Анна Киселева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
15.?.1916

Жена: Куликова Надежда Сергеевна

Смерть
Неизвестно