Куликов Константин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликов Константин Васильевич

Куликов Константин Васильевич

avatar

Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

15.05.1855

Дата смерти

01.07.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1855

Отец: Куликов Василий Максимович

Мать: Куликова Васса Максимовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
01.?.1874

Жена: Пискунова Ольга Туманова

Рождение ребёнка
1875

Сын: Куликов (безруков) Яков Константинович

Мать ребёнка: Пискунова Ольга Туманова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.06.1877

Дочь: Февронья Константиновна

Мать ребёнка: Пискунова Ольга Туманова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.01.1882

Сын: Куликов (безруков) Петр Константинович

Мать ребёнка: Пискунова Ольга Туманова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.09.1883

Дочь: Сорокина Федора Куликова

Мать ребёнка: Пискунова Ольга Туманова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
01.07.1885
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.02.1886

Дочь: Романова Мария Куликова

Мать ребёнка: Пискунова Ольга Туманова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close