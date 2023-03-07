Куликов Константин Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.05.1855
Дата смерти01.07.1885
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1855
Бракосочетание
01.?.1874
Жена: Пискунова Ольга Туманова
Рождение ребёнка
1875
Сын: Куликов (безруков) Яков Константинович
Мать ребёнка: Пискунова Ольга Туманова
Рождение ребёнка
26.06.1877
Дочь: Февронья Константиновна
Мать ребёнка: Пискунова Ольга Туманова
Рождение ребёнка
09.01.1882
Сын: Куликов (безруков) Петр Константинович
Мать ребёнка: Пискунова Ольга Туманова
Рождение ребёнка
10.09.1883
Дочь: Сорокина Федора Куликова
Мать ребёнка: Пискунова Ольга Туманова
Смерть
01.07.1885
Рождение ребёнка
04.02.1886
Дочь: Романова Мария Куликова
Мать ребёнка: Пискунова Ольга Туманова