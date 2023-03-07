Куликов (Безруков) Яков Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов (Безруков) Яков Константинович

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Куликов Константин Васильевич

Мать: Пискунова Ольга Туманова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
04.?.1894

Жена: Куликова Анна Томбасова

Рождение ребёнка
08.12.1894

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Куликова Анна Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1897

Дочь: Батюшкова Агафья Куликова

Мать ребёнка: Куликова Анна Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.03.1899

Дочь: Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: Куликова Анна Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1900

Дочь: Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Куликова Анна Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1903

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Куликова Анна Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1905

Сын: Куликов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Куликова Анна Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1909

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Куликова Анна Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1910

Сын: Куликов Роман Яковлевич

Мать ребёнка: Куликова Анна Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.02.1912

Сын: Куликов Арсений Яковлевич

Мать ребёнка: Куликова Анна Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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