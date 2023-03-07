Куликов (Безруков) Яков Константинович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
04.?.1894
Жена: Куликова Анна Томбасова
Рождение ребёнка
08.12.1894
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Куликова Анна Томбасова
Рождение ребёнка
14.02.1897
Дочь: Батюшкова Агафья Куликова
Мать ребёнка: Куликова Анна Томбасова
Рождение ребёнка
09.03.1899
Дочь: Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: Куликова Анна Томбасова
Рождение ребёнка
06.11.1900
Дочь: Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Куликова Анна Томбасова
Рождение ребёнка
17.03.1903
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Куликова Анна Томбасова
Рождение ребёнка
01.02.1905
Сын: Куликов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Куликова Анна Томбасова
Рождение ребёнка
27.03.1909
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Куликова Анна Томбасова
Рождение ребёнка
17.11.1910
Мать ребёнка: Куликова Анна Томбасова
Рождение ребёнка
24.02.1912
Сын: Куликов Арсений Яковлевич
Мать ребёнка: Куликова Анна Томбасова
Смерть
Неизвестно