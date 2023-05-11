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Сорокина Федора Куликова

Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

10.09.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1883

Отец: Куликов Константин Васильевич

Мать: Пискунова Ольга Васильевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
29.10.1903

Муж: Сорокин Георгий Акимович

Рождение ребёнка
09.04.1905

Сын: Сорокин Василий Егорович

Отец ребёнка: Сорокин Георгий Акимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.04.1909

Дочь: Александра Егоровна

Отец ребёнка: Сорокин Георгий Акимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.11.1911

Дочь: Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Сорокин Георгий Акимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1914

Сын: Сорокин Михаил Егорович

Отец ребёнка: Сорокин Георгий Акимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.05.1918

Сын: Сорокин Иван Егорович

Отец ребёнка: Сорокин Георгий Акимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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