Сорокина Федора Куликова
Место рождения
Дата рождения10.09.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1883
Бракосочетание
29.10.1903
Рождение ребёнка
09.04.1905
Отец ребёнка: Сорокин Георгий Акимович
Рождение ребёнка
09.04.1909
Дочь: Александра Егоровна
Отец ребёнка: Сорокин Георгий Акимович
Рождение ребёнка
17.11.1911
Дочь: Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Сорокин Георгий Акимович
Рождение ребёнка
01.11.1914
Отец ребёнка: Сорокин Георгий Акимович
Рождение ребёнка
16.05.1918
Отец ребёнка: Сорокин Георгий Акимович
Смерть
Неизвестно