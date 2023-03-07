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Шувалова Степанида Пискунова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

22.11.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1893

Отец: Пискунов Гавриил Егорович

Мать: Пискунова Ольга Туманова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.10.1914

Дочь: Зиновия Федоровна

Отец ребёнка: Вилков Федор Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.?.1914

Муж: Вилков Федор Иванович

Рождение ребёнка
24.10.1919

Сын: Шувалов Дмитрий Кириллович

Отец ребёнка: Шувалов Пмв Кирилл Федотович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шувалов Пмв Кирилл Федотович

Смерть
Неизвестно
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