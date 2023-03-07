Шувалова Степанида Пискунова
Место рождения
Дата рождения22.11.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1893
Рождение ребёнка
14.10.1914
Дочь: Зиновия Федоровна
Отец ребёнка: Вилков Федор Иванович
Бракосочетание
20.?.1914
Рождение ребёнка
24.10.1919
Сын: Шувалов Дмитрий Кириллович
Отец ребёнка: Шувалов Пмв Кирилл Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно