Головизнина (Кропачева) Екатерина Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнина (Кропачева) Екатерина Анисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

1876

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Кропачев Анисим Евсеевич

Мать: Кропачева Марья Макаровна

Рождение ребёнка
17.02.1838

Сын: Головизнин Никифор Кузьмич

Отец ребёнка: Головизнин Кузьма Григорьевич

Рождение ребёнка
13.12.1841

Сын: Головизнин Игнатий Кузьмич

Отец ребёнка: Головизнин Кузьма Григорьевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Екатерина Кузьминишна

Отец ребёнка: Головизнин Кузьма Григорьевич

Рождение ребёнка
21.10.1849

Сын: Головизнин Терентий Кузьмич

Отец ребёнка: Головизнин Кузьма Григорьевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Головизнин Илья Кузьмич

Отец ребёнка: Головизнин Кузьма Григорьевич

Рождение ребёнка
30.01.1854

Сын: Головизнин Семён Кузьмич

Отец ребёнка: Головизнин Кузьма Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головизнин Кузьма Григорьевич

Смерть
1876
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