Головизнина (Кропачева) Екатерина Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
17.02.1838
Сын: Головизнин Никифор Кузьмич
Отец ребёнка: Головизнин Кузьма Григорьевич
Рождение ребёнка
13.12.1841
Сын: Головизнин Игнатий Кузьмич
Отец ребёнка: Головизнин Кузьма Григорьевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Екатерина Кузьминишна
Отец ребёнка: Головизнин Кузьма Григорьевич
Рождение ребёнка
21.10.1849
Сын: Головизнин Терентий Кузьмич
Отец ребёнка: Головизнин Кузьма Григорьевич
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Головизнин Кузьма Григорьевич
Рождение ребёнка
30.01.1854
Отец ребёнка: Головизнин Кузьма Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1876