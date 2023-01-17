Головизнин Семён Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1854
Дата смертиДо 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1854
Бракосочетание
1880
Рождение ребёнка
26.04.1887
Сын: Головизнин Василий Семёнович
Мать ребёнка: Головизнина Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
05.06.1891
Сын: Головизнин Прокоп Семёнович
Мать ребёнка: Головизнина Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
12.11.1894
Сын: Головизнин Иван Семёнович
Мать ребёнка: Головизнина Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Анна Семёновна
Мать ребёнка: Головизнина Пелагея Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Олинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1917