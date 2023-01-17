Головизнин Семён Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловизнин Семён Кузьмич

Головизнин Семён Кузьмич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1854

Дата смерти

До 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1854

Отец: Головизнин Кузьма Григорьевич

Мать: Головизнина Екатерина Анисимовна

Бракосочетание
1880

Жена: Головизнина Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
26.04.1887

Сын: Головизнин Василий Семёнович

Мать ребёнка: Головизнина Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
05.06.1891

Сын: Головизнин Прокоп Семёнович

Мать ребёнка: Головизнина Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
12.11.1894

Сын: Головизнин Иван Семёнович

Мать ребёнка: Головизнина Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анна Семёновна

Мать ребёнка: Головизнина Пелагея Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Олинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1917
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close