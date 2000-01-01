Головизнина Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнина Пелагея Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1880

Муж: Головизнин Семён Кузьмич

Рождение ребёнка
26.04.1887

Сын: Головизнин Василий Семёнович

Отец ребёнка: Головизнин Семён Кузьмич

Рождение ребёнка
05.06.1891

Сын: Головизнин Прокоп Семёнович

Отец ребёнка: Головизнин Семён Кузьмич

Рождение ребёнка
12.11.1894

Сын: Головизнин Иван Семёнович

Отец ребёнка: Головизнин Семён Кузьмич

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анна Семёновна

Отец ребёнка: Головизнин Семён Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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