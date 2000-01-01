Головизнина Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1880
Рождение ребёнка
26.04.1887
Сын: Головизнин Василий Семёнович
Отец ребёнка: Головизнин Семён Кузьмич
Рождение ребёнка
05.06.1891
Сын: Головизнин Прокоп Семёнович
Отец ребёнка: Головизнин Семён Кузьмич
Рождение ребёнка
12.11.1894
Сын: Головизнин Иван Семёнович
Отец ребёнка: Головизнин Семён Кузьмич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Анна Семёновна
Отец ребёнка: Головизнин Семён Кузьмич
Смерть
Неизвестно