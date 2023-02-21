Кропачева Марья Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.09.1819
Дочь: Пелагея Анисимовна
Отец ребёнка: Кропачев Анисим Евсеевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Головизнина Екатерина Анисимовна
Отец ребёнка: Кропачев Анисим Евсеевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Анисимовна
Отец ребёнка: Кропачев Анисим Евсеевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Ирина Анисимовна
Отец ребёнка: Кропачев Анисим Евсеевич
Смерть
Неизвестно