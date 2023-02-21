Кропачева Марья Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропачева Марья Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1819

Дочь: Пелагея Анисимовна

Отец ребёнка: Кропачев Анисим Евсеевич

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Головизнина Екатерина Анисимовна

Отец ребёнка: Кропачев Анисим Евсеевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Анисимовна

Отец ребёнка: Кропачев Анисим Евсеевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Ирина Анисимовна

Отец ребёнка: Кропачев Анисим Евсеевич

Смерть
Неизвестно
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